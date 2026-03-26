Haberler Yaşam Haberleri Otomobili ayağıyla kullandı, para cezası kesildi: "Keşke yapmasaydım"

Otomobili ayağıyla kullandı, para cezası kesildi: "Keşke yapmasaydım"

Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 10:05 Son Güncelleme: 26 Mart 2026 10:14 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Adana'da yolda ilerleyen otomobilde gövdesini açılır tavandan çıkarıp, direksiyonu da ayağıyla kontrol eden Şuayip Ö. (26), o anları geçen yıl sanal medya hesabında paylaştı. Gözaltına alınıp, 2 bin lira ceza kesilen Şuayip Ö.’nün ehliyetine de el konuldu. İfadesinde, “Yaptığımın yanlış olduğunun farkındayım. Pişmanım” diyen Şuayip Ö.'ye ev hapsi cezası verildi.