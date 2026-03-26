Hayrat Yardım, 37 ülkede 1 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaştı

"Ramazan Beraber Olsun" sloganıyla ülkemiz ve Gazze başta olmak üzere 37 ülkede faaliyet gerçekleştiren Hayrat Yardım, bu yıl 1 milyon 50 bin ihtiyaç sahibi ile Ramazan’ın bereketini paylaştı.

Ramazan boyunca düzenlenen kampanya kapsamında 797 bin 42 iftar dağıtıldı, 236 bin 535 kişiye ise kumanya ulaştırıldı.

Gazze'de 248 bin 949, Türkiye'de ise 333 bin 142 kişi iftar sofrasında buluşturuldu. Kadir Gecesi'nde yurt içi ve yurt dışında 100 bin kişilik özel bir iftar programı gerçekleştirildi.

Bayram öncesinde başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkede 12 bin 375 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafet ulaştırıldı; bunun 6 bin 150'si Türkiye'de dağıtıldı.