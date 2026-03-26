Bursa'da 6 milyon 360 bin kaçak makaron ele geçirildi
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Bursa'da kaçakçılık operasyonunda 6 milyon 360 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. E.A. ve İ.D. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüksek miktarda makaron sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bursa-İstanbul Otoyolu'nda tedbir alan polis, E.A. ve İ.D'nin bulunduğu aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda kaçak 6 milyon 360 bin makaron ele geçirildi.
