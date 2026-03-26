Ahaber.com.tr’nin uluslararası başarısı! MENA Stevie'den Turkuvaz Medya'ya 3 ödül birden

Turkuvaz Medya Grubu, dijital yayıncılık ve habercilik alanındaki yenilikçi vizyonunu küresel ölçekte tescilledi. Prestijli MENA Stevie Awards'ta ahaber.com.tr, fikriyat.com.tr ve sabah.com.tr siteleriyle ödül kazanan Turkuvaz Medya, "Haber Yayıncılığında Yenilikçilik" kategorisine damga vurdu.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin en prestijli iş ödüllerinden biri olan Middle East and North Africa Stevie Awards sonuçları açıklandı. Turkuvaz Medya bünyesinde faaliyet gösteren Fikriyat.com.tr, "Award for Innovation in News" (Haber Yayıncılığında Yenilikçilik) kategorisinde sergilediği üstün performansla Altın ödüle layık görüldü.

A HABER VE SABAH'A BRONZ MADALYA

Aynı kategoride grubun diğer güçlü markaları da podyumu boş bırakmadı. Türkiye'nin en çok takip edilen haber portallarından Sabah.com.tr ve dijital haberciliğin öncü ismi Ahaber.com.tr inovatif yaklaşımlarıyla bronz ödülün sahibi oldu.

Ödül töreninden görüntü

"VİZYONUMUZUN ÖNEMLİ BİR GÖSTERGESİ"

Turkuvaz Medya Grubu tarafından yapılan resmi açıklamada, kazanılan bu başarıların rastlantı olmadığı vurgulanırken şu ifadelere yer verildi:

"Bu prestijli ödüller, haber üretiminde yenilikçi yaklaşımımızın, dijital yayıncılık alanındaki güçlü vizyonumuzun ve kullanıcı odaklı içerik stratejimizin uluslararası ölçekte takdir edildiğinin önemli bir göstergesidir."

Dijital medyada fark yaratan projeleriyle teknoloji ve kullanıcı deneyimine odaklanmayı sürdüren Turkuvaz Medya, elde edilen bu başarıyı tüm ekibine ithaf ederek, sektördeki öncü rolünü ve gelecek vizyonunu kararlılıkla koruyacağını duyurdu.