Yüksekten düşmüştü: 15 yaşındaki Yağmur'dan acı haber geldi

Adıyaman’da 5. kattan düşerek ağır yaralanan Yağmur Karayıldız tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Günlerdir yoğun bakımda olan Yağmur'un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, 6 Mart tarihinde Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesi'nde ikamet eden 15 yaşındaki Yağmur Karayıldız, balkonda bulunduğu esnada dengesini kaybederek 5'inci kattan düşmüştü.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILMIŞTI

Yüksekten düşen kız çocuğu yaşanan feci olayda ağır yaralanmış olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

18 gündür hastanede yaşam savaşı veren Yağmur Karayıldız, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.