Yalova’da işçi servis midibüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı var

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yaralılara ilk müdahale yapılırken, işçilerden G.U.'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücünün de aralarında bulunduğu 20 kişi ise çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

'ADLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI'

Kaza yerine gelerek incelemelerde bulunan Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta yaptığı açıklamada, "Gemlik'ten Çiftlikköy'deki bir işletmeye giden işçi servisi, içindeki 21 kişi ile birlikte yan yattı. Kazada maalesef 1 kadın çalışan vefat etti. 20 yaralıdan 8'i hafif, diğer 12'si ise ayakta tedavi edilebilir şekilde normal yaşantısına dönebilecek vatandaşlarımızdır. Olay yerinde adli tahkikat başlatıldı" ifadelerini kullandı.