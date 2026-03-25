Ukraynalı eşini sopayla dövdü! İstenen cezayı duyunca isyan etti

Antalya’da Ukrayna asıllı eşini sopayla darbettiği iddia edilen sanık hakkında yürütülen davada savcı mütalaasını açıkladı. Sanığın eylemi “tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” kapsamında değerlendirilirken 20 yıla kadar hapsi istendi. Mahkeme, tutukluluğun devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe ertelerken, sanık duruma tepki gösterdi.

Antalya'da Ukrayna asıllı eşi Iryna Melnychuk Diğer'i (37) sopayla darbettiği iddia edilen Mehmet Ali Diğer'in tutuklu yargılandığı davada mütalaasını veren savcı, sanık için 20 yıla kadar hapis istedi. UKRAYNA ASILLI EŞİNİ DARP EDEN SANIK HAKİM KARŞISINDA Olay, geçen yıl 5 Temmuz'da saat 01.00 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Otelde vardiyalı çalışan Iryna Melnychuk Diğer, mesai sonrası servisten inip evinin arka kapısından içeri gireceği sırada arkasında ses duydu. İddiaya göre, şapka ya da benzeri bir şeyle yüzünü kapatan uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Mehmet Ali Diğer, hiçbir şey söylemeden Iryna Melnychuk Diğer'in başına sopayla defalarca vurdu. Yere düşen ve elleriyle başını korumaya çalışan Diğer'in sol elinde çok sayıda kırık, başında yarılma oluştu. Iryna Melnychuk Diğer, telefonuyla KADES uygulamasını kullandı.

Saldırgan kocanın olay anında tanınmamak için yüzünü kapattığı anlaşıldı. (DHA) ŞÜPHELİ EŞ TUTUKLANDI Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Iryna Melnychuk Diğer, 16 gün tedavi gördü. Diğer'in sol eline platin takılırken, başında estetik müdahale gerektiren doku kayıpları oluştuğu belirlendi. Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet Ali Diğer tutuklandı. Iryna Melnychuk Diğer ile 1,5 yıl önce evlendiği belirlenen tutuklu eş, savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmezken, olay anında başka bir evde olduğunu savundu.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. (DHA) SANIK HAKİM KARŞISINDA 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Mehmet Ali Diğer, Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Şikayetçinin Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınan raporuna göre hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı, kemik kırıklarının ağır derecede fonksiyon kaybına yol açtığı ve organ, duyu işlevlerinde kalıcı azalma meydana geldiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın eşine yönelik saldırıyı 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' olarak değerlendirerek, 20 yıla tadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını talep etti.