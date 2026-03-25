Baharın müjdecisi ters laleler açtı: Koparmanın cezası 577 bin lira

Doğa güzellikleri ile ünlü Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, ilkbaharın müjdecisi ters laleler açtı. Çiçeği koparmanın cezası ise geçtiğimiz yıl 577 bin olarak belirlenmişti. Gelincik dağında çıkan laleler görüntüsü ile görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Fotoğraf: İHA

YÖRE HALKI DA KORUYOR

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin birçok ilinde çıkan ters laleler, nesli tükenme tehlikesi altında bulunması nedeni ile koruma altında tutuluyor. Geçtiğimiz yıl kopartılan her lale için 577 bin lira ceza kesiliyordu. Türkiye'de 20'si endemik 43 ters lale türü bulunuyor. Çermik ilçesinde her yıl mart ayında çıkan ters laleler, yöre halkı tarafından korunuyor.