Su giderine yavrulayan anne kedi ve yavrularını itfaiye kurtardı

Hatay'da su gideri içerisine yavrulayan kedi ve 3 yavrusu itfaiye ekipleri tarafından mazgalın açılmasıyla kurtarıldı.

İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde bulunan konteyner kent içerisinde su kanalında gelen miyavlama seslerini vatandaşlar fark etti. Vatandaşlar, anne kedi ve 3 yavrusunu kendi imkanlarıyla kurtaramayınca itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfiaye ekipleri, mazgalı kaldırarak kanal içerisindeki anne kedi ve yavrularını kurtardı. Sağlık durumları iyi olan kediler, vatandaşlar tarafından sahiplenildi.