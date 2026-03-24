Köşk'te minibüs mezarlığa uçtu: 3 yaralı

Aydın'ın Köşk ilçesinde yoldan çıkan minibüs mezarlığa uçarken, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Soğukkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.M. yönetimindeki 09 U 6487 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine mezarlığa uçtu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kazada yaralanan 3 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.