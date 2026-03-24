Eminanç Kardeşler Organize Suç Örgütü’ne operasyon: 5 tutuklama

İstanbul’da Eminanç Kardeşler suç örgütüne yönelik jandarma operasyonunda yakalanan 5 şüphelinin tamamı tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da faaliyet gösteren Eminanç Kardeşler Organize Suç Örgütü'ne yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 5 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, elebaşılığını B.E. ve F.E.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonun, suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve kamu güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.