Eminanç Kardeşler Organize Suç Örgütü’ne operasyon: 5 tutuklama
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul’da Eminanç Kardeşler suç örgütüne yönelik jandarma operasyonunda yakalanan 5 şüphelinin tamamı tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da faaliyet gösteren Eminanç Kardeşler Organize Suç Örgütü'ne yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 5 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, elebaşılığını B.E. ve F.E.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonun, suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve kamu güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.