Diyarbakır'da 14 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 14 kilo esrar ele geçirildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda 24 olay meydana gelirken 24 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlarda 14 kilo esrar, 61 gram metamfetamin ele geçirildi.