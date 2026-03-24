Çanakkale'de çeşitli suçlardan aranması bulunan 14 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de JASAT ekiplerince çeşitli suçlardan aranması bulunan 39 şüpheli yakalanırken 14'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 16-22 Mart tarihleri arasında 47 bin 657 şahıs ve 46 bin 600 araç sorgusu gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 103 aranan şahıs ve 12 araç yakalandı.

Jandarmanın Dedektifleri JASAT tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda ise 'Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Kasten Yaralama' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Nafaka Hükümlerine Uymamak' suçundan hakkında tutuklamaya yönelik kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan 1 yıl 8 ay ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli, 'Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan tutuklamaya yönelik kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Borçlunun Ödeme Şartını İhlal' suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli, 'Ailenin Korunması' suçundan hakkında tutuklamaya yönelik kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Kasten Yaralama' suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli, 'Kasten Yaralama' suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, çeşitli suçlardan ifadelerinin alınmasına yönelik 25 şüpheli olmak üzere toplam 39 şüpheli yakalanırken 14'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.