Bağcılar'daki iş yerinde zehirlenme faciası! 5 kişi hastanelik oldu
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Bağcılar'da yangın tüpü dolumu yapılan bir iş yerinde 2 işçi zehirlendi. Ardından ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinden 3 kişinin daha zehirlendiği belirlendi.
Olay yerine itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor