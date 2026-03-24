Aydın'da yaşlı çınarlar unutulmadı

Aydın'da "18-24 Mart Yaşlılar Haftası" dolayısıyla evde sağlık hizmeti alan yaşlı çınarlar evlerinde ziyaret edilerek, yalnız bırakılmadı.

Aydın Devlet Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından takip ve tedavi süreçleri devam eden; Kemer, Efeler ve Zafer Mahallesi'nde ikamet eden yaşlı çınarların sağlık durumları hakkında Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerinden bilgi alındı.



Yaşlı bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve yaşam kalitelerini artırmak adına Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında sunulan hizmetlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, yaşlı çınarlara sağlıklı günler dileyip, her zaman yanlarında olduklarını ve evlerinde yalnız olmadıkları ifade etti. Evde sağlık hizmetinden aldıkları hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren hasta ve hasta yakınları, ağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.