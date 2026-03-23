TEM’de seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 21:25 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Esenyurt TEM Otoyolu Ispartakule ayrımında seyir halindeki hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Sürücü son anda araçtan inerken, kısa sürede büyüyen yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, trafik bir süre aksadı.