TEM’de seyir halindeki araç alevlere teslim oldu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Esenyurt TEM Otoyolu Ispartakule ayrımında seyir halindeki hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Sürücü son anda araçtan inerken, kısa sürede büyüyen yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, trafik bir süre aksadı.
Yangın, saat 17.30 sıralarında Esenyurt TEM Otoyolu Ispartakule ayrımında seyreden hafif ticari aracın motor kısmında çıktı.
Henüz bilinmeyen nedenle yükselen alevler nedeniyle sürücü aracını durdurup araçtan indi. Bu sırada yangın kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, hafif ticari araçta çıkan yangını söndürdü.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Araç yoğunluğunun oluştuğu yolda, yanan hafif ticari aracın çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının trafik akışı normale döndü.