Siirt'te hasta taşıyan ambulans devrildi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde hasta taşıyan ambulansın devrilmesiyle sağlık personeli ve hasta yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Siirt-Kurtalan kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Siirt'ten Kurtalan istikametine seyir halinde olan ve hasta nakli gerçekleştiren ambulans, Kurtalan girişi çimento fabrikası mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan sağlık personeli ile hasta ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.