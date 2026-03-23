Kahta’da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı. Sürücü Serkan S. ile araçta bulunan Sidal A., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Kahta ilçesi Habipler köyü mevkiinde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Serkan S. (29) yönetimindeki 46 AEJ 901 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Serkan S. ile araçta yolcu olarak bulunan Sidal A. (30) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı