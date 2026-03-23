El freni ihmali faciayla bitti! Aracını durdurmak isterken canından oldu

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde akıllara durgunluk veren, bir o kadar da kahreden bir kaza yaşandı. Akaryakıt istasyonunda el freni çekilmeyen otomobilin kendiliğinden hareket ederek ana yola çıkmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Hareket halindeki aracını durdurmak için son bir hamleyle içeri atlayan 57 yaşındaki Ünal Özdemir, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Dehşet dolu o saniyeler saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Karabük-Ankara kara yolunun en kritik geçiş noktalarından biri olan Kemikli rampaları mevkisinde saat 14.30 sıralarında kabus gibi bir kaza meydana geldi. Ünal Özdemir isimli vatandaş, 06 ZZE 60 plakalı otomobiliyle yakıt almak üzere bir akaryakıt istasyonuna giriş yaptı. Aracını durduran Özdemir, araçtan indiği sırada hayatının hatasını yaparak el frenini çekmeyi unuttu. Sürücünün inmesiyle birlikte kontrolsüz bir şekilde eğimli yolda hareket etmeye başlayan otomobili fark eden Özdemir, felaketi önlemek adına ölüme meydan okuyan bir hamle yaptı.

Fotoğraf (DHA) KONTROLSÜZ ARAÇ ANA YOLA FIRLADI: ÇARPIŞMA KAÇINILMAZ OLDU Kendi aracının geri geri ya da ileriye doğru kontrolsüzce gittiğini gören Özdemir, aracı durdurmak için kapıyı açıp içine bindi. Ancak fren mekanizmasını devreye sokmaya çalışan talihsiz adamın çabası, aracın ivme kazanarak ana yola fırlamasını engelleyemedi.

EKİPLER SEFERBER OLDU Çarpışmanın ardından akaryakıt istasyonunun çıkışı adeta savaş alanına döndü. Çevredekilerin panik içinde yaptığı ihbarlar üzerine bölgeye adeta kurtarma ekipleri yağdı. Kazada ağır yaralanan Ünal Özdemir ile diğer araçta bulunan T.Ö., E.K. ve F.K. kanlar içinde kalarak ambulanslarla Eskipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.