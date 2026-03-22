Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayı ailesi, yiyecek ararken görüntülendi

Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayı ailesi, yiyecek aramak için tatilcilerin bulunduğu Sarıalan bölgesine indi. Çöp konteynerinden yiyecek arayan 3'ü yavru, 4 ayı cep telefonuyla görüntülendi.

Kar kalınlığının 142 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da, kış uykusundan uyanan ayılar yiyecek aramak için yerleşim alanlarına inmeye başladı. Ormandan çıkan 3'ü yavru 4 ayı, Sarıalan bölgesine gelerek yol kenarındaki çöp konteynerlerinde yiyecek aradı. O anlar, Ramazan Bayramı tatili için ailesiyle birlikte Uludağ'a çıkan sanal medya ünlüsü Nazlı Zuhal Aygan tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, Aygan ailesinin yaşadığı panik ve şaşkınlık dikkat çekerken, ayıların bir süre daha bölgede yiyecek aramayı sürdürdüğü görüldü.