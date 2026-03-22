Otomobil bariyerlere çarpıp takla attı: 1 yaralı araç ters döndü

Eskişehir'de orta refüjdeki taş bariyerlere çarparak takla atan otomobilin kadın sürücüsü yaralandı.

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ö.A. (39) isimli kadının idaresindeki 26 E 0210 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki taş bariyerlere çarparak takla attı. Savrulan otomobil park halindeki 26 AEF 540 plakalı otomobile de çarparken, yolun ortasında ters döndü.



YARALI KADINI SAĞLIK EKİPLERİ ARAÇTAN ÇIKARDI



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, sağlık ekiplerince içeriden çıkarıldı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının iyi durumda olduğu öğrenildi.



OTOMOBİL KULLANILAMAZ DURUMA GELDİ



Takla atan otomobilin kırılan cam ve parçaları yola saçıldı. Cadde trafiği, çevrede güvenlik tedbiri alan polis ekiplerince geçici süreyle tamamen durduruldu. Adeta hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla güçlükle kaldırıldı. Yolda temizlik çalışması yapılmasının ardından trafik akışı normale döndü.



Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.