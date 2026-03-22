Kars'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreyi aştı!

Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 11:50 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kars'ta aralıklarla devam eden yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Bölgedeki karla kaplı arazi ve kıvrımlı menderesler, dron ile görüntülendi.