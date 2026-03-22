Heyelan altındaki araçta çalan ayetler tüyleri diken diken etti: “Yerin dibine batmayacak mısınız?”
Mersin-Antalya kara yolunda seyir halindeki bir cipin üzerine dev kaya parçalarının savrulduğu o dehşet anları araç içi kamerasına saniye saniye yansırken, kaza anında araçta çalan Mülk Suresi’nin "Göktekinin sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz?" ayeti ise dikkat çekti.
Mersin'in Aydıncık ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak, Aydıncık tüneller mevkisi çıkışında toprağın yumuşamasıyla birlikte faciaya davetiye çıkardı.
Heyelan, dün akşam saatlerinde Aydıncık tüneller mevkisi çıkışında meydana geldi. Sağanağın toprağı yumuşatmasıyla birlikte dağlık alandan kopan kayalar, toprakla birlikte Mersin-Antalya kara yoluna savruldu. Yolda ilerleyen bir cip, düşen kaya parçalarının altında kaldı.
Sürücü yaralanırken, araç hasar gördü. Yaralı sürücüye, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale edildi. Heyelan sonrası kara yolunda ulaşım tamamen dururken, her iki yönde de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Kara yolu ise yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan, cipin heyelan nedeniyle dağdan kopan kaya parçalarının altında kaldığı anlar aynı aracın kamerasına yansıdı.
TÜYLER ÜRPERTEN O ANLAR: MÜLK SURESİ ÇALARKEN GELEN HEYELAN
Kazanın ardından ortaya çıkan bir detay ise olayın dehşetini ve manevi boyutunu çok başka bir noktaya taşıdı. Cipin araç kamerasına yansıyan görüntülerde, heyelanın meydana geldiği o kritik saniyelerde araçta Kur'an-ı Kerim'den Mülk Suresi'nin okunduğu görüldü. Tam heyelan anında surenin 15, 16 ve 17. ayetlerinin çalıyor olması ise duyanların tüylerini diken diken etti.
"YERİN DİBİNE BATMAYACAĞINIZDAN EMİN MİSİNİZ?"
Araçta çalan surenin 15. 16. ve 17. ayetinde şu ifadeler yer alıyor:
15-) Yeryüzünü sizin için kullanışlı hale getiren O'dur. Üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyip için; (ama unutmayın ki) dönüş yalnız Allah'adır.
16-) Göktekinin sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? Bir de bakarsınız yeryüzü altüst olmuş!
17-) Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Uyarılarımın ne demek olduğunu yakında anlayacaksınız!
Allah'ın kudretine vurgu yapan bu ayetlerin, bir heyelan anında kaydedilmesi, sosyal medyada ve kamuoyunda "sıradan bir tesadüf olamaz" yorumlarına neden oldu.