Heyelan altındaki araçta çalan ayetler tüyleri diken diken etti: “Yerin dibine batmayacak mısınız?”

TÜYLER ÜRPERTEN O ANLAR: MÜLK SURESİ ÇALARKEN GELEN HEYELAN

Kazanın ardından ortaya çıkan bir detay ise olayın dehşetini ve manevi boyutunu çok başka bir noktaya taşıdı. Cipin araç kamerasına yansıyan görüntülerde, heyelanın meydana geldiği o kritik saniyelerde araçta Kur'an-ı Kerim'den Mülk Suresi'nin okunduğu görüldü. Tam heyelan anında surenin 15, 16 ve 17. ayetlerinin çalıyor olması ise duyanların tüylerini diken diken etti.

"YERİN DİBİNE BATMAYACAĞINIZDAN EMİN MİSİNİZ?"

Araçta çalan surenin 15. 16. ve 17. ayetinde şu ifadeler yer alıyor:

15-) Yeryüzünü sizin için kullanışlı hale getiren O'dur. Üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyip için; (ama unutmayın ki) dönüş yalnız Allah'adır.

16-) Göktekinin sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? Bir de bakarsınız yeryüzü altüst olmuş!

17-) Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Uyarılarımın ne demek olduğunu yakında anlayacaksınız!