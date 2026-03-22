Eskişehir'de zincirleme kaza! 2 eski bakanın da aralarında olduğu 8 kişi yaralandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bilinmeyen nedenle çok sayıda araç zincirleme kazaya karıştı. Olayda eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ile kızının da olduğu 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 sağlık ve kolluk birimleri sevk edilirken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi Oğlakçı mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen sebeple çok sayıda aracın kazaya karıştığı bildirildi.

2 ESKİ BAKANIN DA OLDUĞU 8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Trafik kazasında aralarında eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ile kızı eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine kolluk birimleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Atilla Koç ve Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara'da hastaneye kaldırıldı.

Diğer 6 yaralı ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.