Diyarbakır'da sağanak felaketi: Yerleşim yerlerini su bastı

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde sağanak yağış nedeni ile dereler taştı, bazı yerleşim yerlerini su bastı.

Son dönemlerin en yağışlı günlerini geçiren Diyarbakır'da sağanak hayatı durma noktasına getirdi. Kocaköy ilçesinde son 3 gündür etkili olan sağanak nedeni ile dereler taştı.

Derelerin taşması sonucu ilçeye bağlı Şerifoğulları Mahallesi'ni adeta su altında kaldı. Köyde vatandaşlar taşkınlardan korunmak için yüksek yerlere çıkarken yetkililer, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.