Bu kez Diyarbakır’da görüldü: Bu hastalık dünyada sadece 60 kişide var

Tıp literatüründe bugüne kadar sadece 60 kayıtla sınırlı kalan nadir bir vaka, Diyarbakır'da kolon kanseri tedavisi gören bir hastada tespit edildi. Yanmış et tüketimi ve geç teşhisin "uzuv kaybına" kadar varan sarsıcı sonuçlarını belgeleyen bu tablo, uzmanları 40 yaş üstü için hayati bir uyarı yapmaya sevk etti.

Diyarbakır'da yaşayan 38 yaşındaki bir hastada, kolon kanseri tedavisi sürerken tıp dünyasını hayrete düşüren bir komplikasyon gelişti. Literatürde yalnızca 60 kişide rastlanan kanserin bu özel yayılımının 10 tanesinin Türkiye'de görülmesi, dikkatleri bölgedeki genetik faktörlere ve beslenme alışkanlıklarına çevirdi.

AĞRILAR NEDENİYLE 10 AYDIR UYUYAMIYORDU

Üç yıl önce teşhis konulan hastanın tedavisi sürerken, penis bölgesinde beklenmedik bir kitle filizlendi. Şiddetli ağrılar nedeniyle 10 aydır günde 2 saat bile kesintisiz uyuyamayan ve yaşam kalitesi tamamen çöken hasta için doktorlar, "uzuv kaybı" içeren zorlu bir kararın eşiğine geldi.

UZUV KAYBIYLA GELEN YENİ BİR NEFES

Hastana hekimleri, bütün tedavi seçeneklerinin tükenmesinin ardından operasyon kararı aldı. Uzuv kaybı yaşamasına rağmen şiddetli acılarından kurtulan hastanın, "Hocam artık uyuyabiliyorum, psikolojim düzeldi" sözleri ileri evre hastalıkların yaşam kalitesi üzerindeki ağır baskısını bir kez daha kanıtladı.

"YANMIŞ ET" VE BESLENME ALIŞKANLIĞI RİSKİ

Vakayı inceleyen Doç. Dr. Muhammet Fatih Kılınç, özellikle bölgedeki beslenme kültürüne dikkat çekiyor. İşlenmiş, yanmış ve kızartılmış et tüketiminin kolon kanseri riskini doğrudan tetiklediğini belirten uzmanlar, Güneydoğu Anadolu'daki yüksek vaka sayılarını bu alışkanlıklara bağlıyor.

40 YAŞ ÜSTÜ VE AİLE ÖYKÜSÜ OLANLARA KRİTİK UYARI

Kolon kanserinin artık genç yaşlarda da görüldüğünü hatırlatan uzmanlar, erken tanının hayati önemini vurguluyor. Özellikle aile öyküsü olan ve 40 yaşını geçen bireylerin gastroenteroloji veya dahiliye bölümlerine başvurarak yılda en az bir kez tarama testinden geçmesi "hayat borcu" olarak nitelendiriliyor.

DÜNYADA 60 KİŞİDE OLAN O HASTALIK

1. Bu vaka neden bu kadar istisnai kabul ediliyor? Hastalığın alışılagelmiş sınırlarını aşarak belirli bir organı (penis) hedef alması, tıp tarihinde çok az rastlanan yapısal bir durumdur. Dünya genelindeki 60 vaka, bu durumun nadideliğini tescilleyen somut kayıtlardır.

2. Erken teşhis bu akıbeti değiştirebilir miydi? Evet. Uzmanlar, kolon kanserinin henüz ilk evrelerinde yakalanmasının hastalığın diğer organlara sızma (metastaz) ihtimalini ortadan kaldırdığını ve bu tür ağır sonuçları önlediğini belirtiyor.

3. Kimler riskli grupta yer alıyor? Beslenme alışkanlıkları işlenmiş gıdalara dayananlar, genetik mirasında kanser öyküsü taşıyanlar ve 40 yaş eşiğini geçenler düzenli takibin en asli özneleridir.