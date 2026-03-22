Bolu’da husumetli gruplar sokak ortasında çatıştı
Bolu’da alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli iki grup, barışmak için buluştukları sokakta yeniden tartıştı. Kısa sürede büyüyen olay silahlı kavgaya dönüştü. Mahallelinin de karıştığı kavgayı polis ekipleri biber gazı sıkarak ayırırken, olayda şans eseri vurulan olmadı. 3 kişi gazdan etkilendi.
Olay, gece saatlerinde Çıkınlar Mahallesi Çıkınlar Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, aralarında 'alacak-verecek' meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup, dün gece saatlerinde kavga etti. Olayın ardından bugün gece saatlerinde telefonla görüşen taraflar, birbirlerinden şikayetçi olmamak üzere anlaşıp yüz yüze konuşmak için Çıkınlar Caddesi'ndeki bir apartmanın önünde sözleşti.
SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Araçla buluşma noktasına gelen grup ile apartman önünde bekleyenler arasında başlayan konuşma, kısa sürede alevlenerek yeniden tartışmaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine araçla gelen gruptaki şüpheliler, yanlarında getirdikleri tabancayla ateş açtı. Silahlı kavgada şans eseri kurşunların isabet ettiği kimse olmazken, şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden hızla kaçtı.