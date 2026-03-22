Bolu’da husumetli gruplar sokak ortasında çatıştı

KOMŞULAR KAVGAYA KARIŞTI

Silah seslerinin ardından ortalık karışırken, karşı apartmanda bulunan kişiler de henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı olaya dahil oldu. Sokak ortasında büyüyen kavgayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen polis ekipleri, kalabalığı dağıtmak ve kavgayı sonlandırmak için biber gazı ile müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar güçlükle ayrılırken, sıkılan biber gazından etkilenen 3 kişiye olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.