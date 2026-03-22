Batman'da sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı
Batman'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.
Batman kent merkezinde son zamanlarda etkili olan şiddetli yağışlar, günlük hayatı etkilemeye devam ederken, özellikle Çamlıtepe Mahallesi'nde biriken sular nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Zaman zaman aniden bastıran şiddetli yağmur, ana arterlerde ve ara sokaklarda büyük su birikintilerine yol açarken, trafikteki sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor. Yetkililer, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.