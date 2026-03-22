Afyonkarahisar'da ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

S.B. (35) idaresindeki 03 AJA 302 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Anayurt köyü yakınlarında ağaca çarptı.



Kazada, sürücü ile otomobildeki M.B. (44) ile S.B. (43) yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla Şuhut Devlet Hastanesine kaldırıldı.