Şanlıurfa'da zincirleme felaket! 4 araç çarpıştı: 11 yaralı

Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 21:36 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Şanlıurfa’da dolu yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralıları hastanelere kaldırırken, 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.