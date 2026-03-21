Şanlıurfa'da zincirleme felaket! 4 araç çarpıştı: 11 yaralı
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Şanlıurfa’da dolu yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralıları hastanelere kaldırırken, 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep otobanının kırsal Günışığı Mahallesi yakınlarında 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 11 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
