Otomobil ile motosikletin çarpışma anı kamerada: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobil ile çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Emek Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre K'nin kullandığı 48 ANJ 754 plakalı motosiklet ile Engin T'nin kullandığı 06 BTL 85 plakalı otomobilin çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.