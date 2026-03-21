Hatay'da çocuk kavgası katliama döndü: 3 ölü 22 yaralı!

Hatay’ın Altınözü ilçesi Keskincik Mahallesi’nde Ramazan Bayramı’nın ilk gününde iki aile arasında çıkan çocuk tartışması kanlı bir kavgaya dönüştü. Taş, bıçak, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 25 kişi yaralanarak kentteki hastanelere sevk edildi.

Olay, Hatay'ın Altınözü ilçesi Keskincik Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede komşu çocukları arasında sokakta tartışma çıktı. HATAY'DA BAYRAM GÜNÜ KANA BULANDI: 3 ÖLÜ 22 YARALI Tartışmanın ardından eve giden çocuklar durumu ailelerine anlattı. Bunun üzerine bir araya gelen taraflar arasındaki tartışma kısa sürede taş, soba ve silahlı kavgaya dönüştü. Mahalle sakinlerinin panik ve korku yaşadığı olayda 1'i kadın 3 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı.

FOTOĞRAF: DHA İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma görevlilerinin müdahalesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Ölen 3 kişinin cansız bedenleri de ekiplerin incelemesinin ardından hastanelere kaldırıldı.