Erzurum'da dehşete düşüren olay: Boğazından bıçaklanmış halde sokakta bulundu

Erzurum’da gece saatlerinde bir şahıs sokakta hareketsiz halde yatarken bulundu. Şahsın boğazından bıçaklanarak yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Erzurum'da Rabia Ana Mahallesi Evliya Çelebi Sokak üzerinde yerde hareketsiz halde yatan bir şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Fotoğraf: AA

BOĞAZINDAN BIÇAKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ



Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk değerlendirmede, şahsın boğazından bıçaklanarak yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayın ardından çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.