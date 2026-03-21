"Cennet gibi yaptılar": Depremin izleri yeni yuvalarda siliniyor

Asrın felaketi sonrası inşa edilen deprem konutları, Hatay ve Kahramanmaraş’ta binlerce aileye yeni bir başlangıç sundu. Devlet destekli projelerle evlerine kavuşan depremzedeler, güvenli yuvalarında ilk bayramlarını karşılayarak umut dolu bir sürece adım attı. Bu gelişme, hem afet sonrası toparlanma sürecinin hızını hem de sosyal dayanışmanın gücünü ortaya koyuyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen büyük depremlerin ardından devlet, hızlı konut üretimi için kapsamlı bir seferberlik başlattı. Özellikle kırsal bölgelerde köy evleri, şehir merkezlerinde ise TOKİ projeleri devreye alındı.

DEPREM KONUTLARI SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Bu süreçte amaç yalnızca barınma ihtiyacını karşılamak değil; aynı zamanda depremzedelerin güvenli, sürdürülebilir ve dayanıklı yaşam alanlarına kavuşmasını sağlamak oldu. İnşa edilen konutlar, modern mühendislik standartlarına uygun şekilde planlandı.





HATAY'DA KÖY EVLERİYLE YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Babatorun Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki İbrahim Karadağ ve ailesi, deprem sonrası devlet tarafından inşa edilen köy evlerine yerleşti.

Yıkılan müstakil evlerinin ardından yeni yuvalarına kavuşan aile, dört çocuklarıyla birlikte ilk bayram sevincini yaşıyor. Geleneklerini sürdürmeye devam eden aile, yeni evlerinde tandır ekmeği yaparak eski yaşam kültürlerini koruyor.

Karadağ ailesi, yeni yaşam alanlarını "güvenli ve huzurlu" olarak tanımlarken, bu sürecin kendileri için adeta ikinci bir başlangıç olduğunu ifade ediyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA TOKİ KONUTLARI GÜVEN DUYGUSUNU ARTIRDI

Depremden ağır etkilenen Kahramanmaraş'ta ise TOKİ tarafından inşa edilen konutlar, birçok aile için yeniden hayata tutunma noktası oldu.

Rıza Kara ve ailesi, yaşadıkları zor günlerin ardından yeni evlerine yerleşerek güvenli bir yaşam alanına kavuştu. Aile, özellikle yapıların sağlamlığı sayesinde psikolojik olarak da rahatladıklarını vurguluyor.

Yeni konutlarda geçirilen ilk bayram, depremzedeler için yalnızca bir kutlama değil; aynı zamanda normalleşme sürecinin önemli bir adımı olarak görülüyor.

DEVLET DESTEKLERİ VE ÖDEME KOLAYLIKLARI

Afet sonrası konut projelerinde yalnızca inşa süreci değil, finansal destek mekanizmaları da dikkat çekiyor. Açıklanan ödeme kolaylıkları, düşük maliyetli geri ödeme planları ve hızlı teslimatlar, depremzedelerin yeni hayatlarına daha hızlı adapte olmasını sağladı.

Sabah'ın haberine göre; Bu destekler, sosyal devlet anlayışının sahadaki somut yansımalarından biri olarak öne çıkıyor.

İbrahim Karadağ, 10 yaşındaki kızı Eda Nur ile "Cennet gibi yaptılar" dediği yeni evinin önünde SABAH objektifine el sallayarak poz verdi.

DEPREM KONUTLARININ UZUN VADELİ ETKİLERİ

Uzmanlara göre deprem sonrası inşa edilen konutlar sadece barınma çözümü değil; aynı zamanda toplumsal iyileşmenin temel yapı taşı.

Güvenli yaşam alanları travmayı azaltıyor

Sosyal bağlar yeniden güçleniyor

Bölgesel ekonomik hareketlilik artıyor

Kırsal ve kentsel yaşam dengesi yeniden kuruluyor

Bu yönüyle projeler, kısa vadeli bir çözümden öte uzun vadeli bir kalkınma modelinin parçası olarak değerlendiriliyor.





GELECEK BEKLENTİLERİ: KALICI VE DİRENÇLİ ŞEHİRLER

Yetkililer, önümüzdeki süreçte daha fazla konutun teslim edileceğini ve şehirlerin afetlere karşı daha dirençli hale getirileceğini belirtiyor. Yeni projelerde akıllı şehir uygulamaları, zemin etüdü hassasiyeti ve sürdürülebilir mimari ön planda tutuluyor.

Bu yaklaşım, Türkiye'nin afet yönetimi stratejisinde yeni bir döneme işaret ediyor.

KORKUSUZ UYKULARIN İLK BAYRAMI! İŞTE EN ÇOK MERAK EDİLENLER

Deprem konutları kimlere veriliyor?

Depremden etkilenen ve evi yıkılan ya da ağır hasar alan vatandaşlara öncelik tanınıyor.

TOKİ konutları ne kadar sürede teslim ediliyor?

Projeye göre değişmekle birlikte hızlı teslimat hedefleniyor ve birçok konut kısa sürede tamamlanıyor.

Köy evleri ile TOKİ konutları arasındaki fark nedir?

Köy evleri genellikle kırsal yaşam için müstakil olarak yapılırken, TOKİ konutları şehir yaşamına uygun apartman tipi yapılardır.

Ödeme koşulları nasıl belirleniyor?

Devlet destekli uygun ödeme planları ve düşük taksit seçenekleri sunuluyor.

Deprem konutları güvenli mi?

Yeni konutlar güncel deprem yönetmeliğine uygun ve dayanıklı şekilde inşa ediliyor.