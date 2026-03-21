Bayram tatili bitti! Dönüş çilesi başladı
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Ramazan Bayramı’nı memleketlerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte Türkiye genelinde ana arterlerde trafik yoğunluğu gözle görülür şekilde artarken, özellikle Anadolu Otoyolu’nun Düzce kesiminde araç trafiği zaman zaman akıcı yoğunluk şeklinde ilerliyor.
Ramazan Bayramı nedeniyle 19 Mart'ta Perşembe öğleden sonra başlayan 3 günlük tatilin sona ermesine 1 gün kala yoğun trafiğe takılmak istemeyen tatilciler, erkenden dönüşe geçti.
Diğer yandan Düzce'de hafif şekilde yağmur ve yüksek kesimlerde ise sis etkili olmaya başladı. Yetkililer, araç sürücülerinin yağışlı havada dikkatli olmalarını, trafik kurallarına uyarak takip mesafelerini korumalarını istedi.