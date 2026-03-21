Balıkesir’de feci kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Balıkesir’de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Şamlı yolu İbisler Karakol köyü kavşağında meydana gelen kazada araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Şamlı yolu İbisler karakol köyü kavşağında, 10 U 6508 plakalı otomobil ile N.K. idaresindeki 35 SFL 74 plakalı Opel marka kamyonet çarpıştı.
Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralı ile diğer 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.