Ankara'da metro çıkışında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Ankara Yenimahalle’de Akköprü Metro İstasyonu çıkışında iki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti. 2 kişi bıçakla yaralanırken, olayın ardından kaçan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınanlardan birinin uyuşturucu suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Olay, geç saatlerde Akköprü Metro İstasyonu çıkışında meydana geldi.

İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında 2 kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından metro istasyonuna kaçan 3 şüpheli ise, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.