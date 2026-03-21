Adana'da barajlar doldu

Adana'da son yağmurlarla birlikte Seyhan Baraj Gölünün, yüzde 85, Çatalan Baraj Gölünün yüzde 96, Yedigöze Barajının ise yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı öğrenildi.

Kentte iki gündür etkili olan ve bugün de devam eden sağanak yağışların ardından barajlardaki doluluk oranları hızla yükseldi. Taşkın riskine karşı bazı barajlarda kontrollü şekilde kapaklar açıldı.



Şehirdeki önemli su kaynaklarından Seyhan Barajı Gölünde doluluk oranının yüzde 85'e ulaşırken su seviyesinin oldukça yüksek olduğu bildirildi. Çatalan Baraj Gölünün ise yüzde 96 doluluk oranıyla neredeyse tam kapasiteye ulaştığı öğrenildi.



Öte yandan, Kozan Barajı'nda doluluk oranının son yağışlarla birlikte yüzde 28 seviyelerinden yaklaşık yüzde 70'e kadar yükseldiği öğrenildi. Yedigöze Barajı'nda ise doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı belirtildi.



İki gündür devam eden yağışların barajlardaki su seviyesini artırdığı, taşkın riskine karşı bazı barajlarda kontrollü olarak kapakların açıldığı görüldü. Barajlardan bırakılan suyun dere ve nehir yataklarında ani yükselmelere neden olabileceği belirtilirken, vatandaşların dere kenarlarından uzak durmaları konusunda uyarı yapıldı.