Siirt’te feci kaza! Araç ters döndü: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 20:51 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Siirt’in Başur mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Araçlardan biri ters dönerken, diğeri savruldu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.