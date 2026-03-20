Siirt’te feci kaza! Araç ters döndü: 2 yaralı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Siirt’in Başur mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Araçlardan biri ters dönerken, diğeri savruldu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Başur mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobilin karıştığı kazada araçlardan biri kontrolden çıkarak ters döndü, diğer araç ise savruldu.
Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Kazada yaranan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.