Ocakta unutulan yemek kadının ölümüne sebep oldu

Manisa'da ocakta unutulan yemeğin yanması sonucu yoğun dumana maruz kalan yaşlı kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ocakta unutulan yemeğin yanması sonucu yoğun dumana maruz kalan yaşlı bir kadın, hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, sabah saat 08.30 sıralarında Akpınar Mahallesi 205 Sokak üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, mutfakta ocakta pişen yemeğin yanmasıyla daireyi bir anda yoğun duman kapladı. Dumandan etkilenen Elif Ölmez (73), mutfakta fenalaşarak yere yığıldı.

OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Yaşlı kadını mutfakta hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları Ölmez'i ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan Ölmez, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.