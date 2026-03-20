Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Minibüs takla attı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy istikametinde seyir halinde ilerleyen bir minibüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada minibüs takla atarken, araçtaki yolcu hayatını kaybederken, şoför ise ağır yaralandı.
Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda, saat 02.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Hüseyinli Kavşağı'nda feci kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 VH 2597 plakalı minibüs, bariyerlere çarparak takla attı. Savrulan minibüs, refüjü de aşıp yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
1 ÖLÜ 1 YARALI
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde araçtaki yolcunun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan minibüs şoförü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yan yatan minibüs çekiciyle yoldan kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.