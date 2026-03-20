Hatay'da kuvvetli yağış günlük sel getirdi: Çoban kuzuları son anda kurtardı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar günlük hayatı olumsuz etkilerken, su taşkınları meydana geldi. Küçükbaş hayvanlarını otlatmaya çıkaran bir çoban ise, sele kapılmak üzere olan kuzuları son anda kurtararak faciayı önledi.

İlçe genelinde etkili olan kuvvetli yağışlar, Yenişehir Gölü mesire alanında taşkına yol açtı. Gölden taşan sular, vatandaşların piknik alanı olarak kullandığı bölgeyi sular altında bıraktı. Harran Mahallesi'nde bulunan derenin taşması sonucu oluşan su birikintileri, mesire alanına kadar ulaştı ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kuşaklı Mahallesi'nde de derenin taşmasıyla sel suları bazı tarım arazilerine zarar verdi. Taşkın nedeniyle buğday ekili alanlar ile zeytin bahçelerinde hasar meydana geldi.