TEM’de yolcu otobüsü alevlere teslim oldu! Yangın anları kamerada
Bağcılar TEM Otoyolu İSTOÇ önünde, seyir halindeki bir yolcu otobüsü alevlere teslim oldu. Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüsün kısa sürede alevler içinde kaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Yangın, saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu İSTOÇ önü, Edirne istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına park etti. Alevler kısa sürede otobüsü sardı. İhbar üzerine polis ve itfaiye sevk edildi.
YANGIN ANI KAMERADA
Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ederken, yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
OTOBÜSTE YOLCU OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ
Olay yerine gelen ekiplerin kontrollerinde yanan otobüste yolcunun olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı