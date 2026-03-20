TEM’de yolcu otobüsü alevlere teslim oldu! Yangın anları kamerada

Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına park etti. Alevler kısa sürede otobüsü sardı. İhbar üzerine polis ve itfaiye sevk edildi.

YANGIN ANI KAMERADA

Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ederken, yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.