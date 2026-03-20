Aydınspor eski başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Özlüer kardeşler yeni alıp işletmeye başlattıkları öğrenilen fırında silahlı saldırıya uğradı. Olayda Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay saat 16:45 sıralarında Girne Mahallesi'ndeki bir fırında meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda fırında bulunan 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.