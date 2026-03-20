Aksaray'da eski koca dehşeti!

Aksaray’da Gamze Yıldırım, kız kardeşi Beyaz Çakmak ile birlikte gittiği annelerinin mezarında dua okurken, boşanma aşamasındaki eşi Habip Emre Yıldırım’ın silahlı saldırısına uğradı. Av tüfeğiyle vurulan Yıldırım hayatını kaybederken yaralanan ablası Çakmak ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, Saat 13.15 sıralarında Ortaköy ilçesi Oğuzlar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk annesi Gamze Yıldırım ile ablası Beyaz Çakmak vefat eden anneleri Elif ile Bünyamin'in mezarını ziyaret edip dua okuduğu esnada Gamze Yıldırım'ın boşanma aşamasındaki eşi Habip Emre Yıldırım, geldi. Elinde av tüfeği bulunan Habip Emre Yıldırım, mezar ziyareti yapan eşi ve baldızına ateş açıp kaçtı. Saçmaların isabet ettiği Gamze Yıldırım başından, ablası ile karnından yaralandı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Gamze Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği belirledi. Yaralı Beyaz Çakmak ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Gamze Yıldırım'ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Şüpheli ise jandarma ekipleri tarafından tüfekle birlikte yakalanıp gözaltına alındı.

Gamze Yıldırım'ın eniştesi Fatih Demir, "Gamze Yıldırım baldızım olurdu. 6-7 aydır bir boşanma süreçleri vardı. Davalık ve mahkemeliklerdi. Bizde olayı takip ediyorduk. Kendisi de bizimle Kırşehir'de kalıyordu. Bizde elimizden gelen tüm tedbirleri yapıyorduk. Durumu defalarca savcılığa bildirdik, ölüm tehdidi var dedik. Gamze sabah saat 11.00'de Aksaray'da büyük baldızım Beyaz Çakmak'ın yanındaydı. Bizde ziyaret sonrası tekrar Kırşehir'e götürecektik. Biz yolda iken mezarlığa gidiyorlar. Takip etmiş ve orada infaz etmiş. Biz en ağır ceza alması istiyoruz. Müebbet hapis cezası alıp gün yüzü görmemesini istiyoruz. Biz devletimizden bunu istiyoruz." dedi.