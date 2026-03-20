Adana’da kanlı kapkaç! Para için 17 yaşındaki genç katledildi

Gençlerin bu haksız talebe itiraz etmesiyle başlayan sözlü tartışma, gözü dönmüş şüphelilerin saldırgan tavırlarıyla kanlı bir boğuşmaya dönüştü.

Akşam saatlerinde bulvarda yürüyüşe çıkan 4 kardeşin yolu, kimliği belirsiz bir grup şüpheli tarafından kesildi. İddiaya göre, gruptaki şahısların kardeşlerden para talep etmesi üzerine ortam bir anda gerildi.

Olayın adresi, Adana'nın en işlek ve kalabalık noktalarından biri olan merkez Çukurova ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı oldu.

CANİLER BIÇAKLARA SARILDI: 17 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI

Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte şüpheliler, yanlarında taşıdıkları bıçakları çekerek kardeşlerin üzerine saldırdı. Yaşanan arbedede kardeşlerden Erdoğan Ertaş (17), Yakup Ertaş (21) ve Haydar Ertaş (21) aldıkları darbelerle kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin büyük bir korku ve panikle yaptığı ihbarlar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen, 17 yaşındaki Erdoğan Ertaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı iki ağabey ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİSTEN KAÇAMADILAR: 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Vahşetin ardından olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için Adana Emniyeti alarma geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarını ve görgü tanıklarının ifadelerini titizlikle inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 5 şüpheliyi kısa sürede tespit ederek operasyon için düğmeye bastı.

Yapılan baskınlarda 5 zanlı kıskıvrak yakalanarak emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden Erdoğan Ertaş'ın cansız bedeni ise otopsi işlemleri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.