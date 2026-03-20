27 ilde FETÖ’ye büyük operasyon! 47 tutuklama

Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 18:31 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

İçişleri Bakanlığı, 27 ilde FETÖ’ye yönelik operasyonlarda 77 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerden 47’si tutuklanırken, 23’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.