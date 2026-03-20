27 ilde FETÖ’ye büyük operasyon! 47 tutuklama
İçişleri Bakanlığı, 27 ilde FETÖ’ye yönelik operasyonlarda 77 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerden 47’si tutuklanırken, 23’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde; 27 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan 77 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgüt içerisindeki sorumlu şahıslar ile irtibatlı oldukları tespit edildi.
Şüphelilerden 47'si tutuklandı, 23'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.