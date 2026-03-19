Yolcu otobüsünde uyuşturucu: Narkotik köpeği buldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Yolcu otobüsünde uyuşturucu: Narkotik köpeği buldu

Elazığ'da yolcu otobüsünde buzdolabı kompresörü içerisine saklanan 617 gram metamfetamin, narkotik köpeği tarafından bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede ekipler tarafından Karakoçan'da bir yolcu otobüsü durduruldu.

YOLCU OTOBÜSÜNDE UYUŞTURUCU: NARKOTİK KÖPEĞİ BULDU

617 GRAM METAMFETAMİN BULUNDU

Narkotik köpeği ile yapılan aramada, bir yolcuya ait buzdolabı kompresör motoru içerisine zulalanmış 617 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli uyuşturucu madde ticari yapmak suçundan gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

