Kopan kablo dehşet saçtı! Akıma kapılan genç ağır yaralandı

Olay, öğle saatlerinde Batman'ın Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşıyla birlikte kaldırımda yürüyen A.Y.S. (14), elektrik direğinin yanından geçtiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direkten koparak aşağı sarkan kabloya temas etti. Temasın ardından bir anda akıma kapılan çocuk, çevredeki vatandaşların gözleri önünde yere yığıldı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.Y.S., ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 14 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.