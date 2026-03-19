Kopan kablo dehşet saçtı! Akıma kapılan genç ağır yaralandı
Batman’da koparak yola sarkan elektrik kablosu faciaya yol açtı. Elektrik direğinden kopan kabloya temas eden 14 yaşındaki çocuk akıma kapılarak ağır yaralanırken, dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Batman'ın Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşıyla birlikte kaldırımda yürüyen A.Y.S. (14), elektrik direğinin yanından geçtiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direkten koparak aşağı sarkan kabloya temas etti. Temasın ardından bir anda akıma kapılan çocuk, çevredeki vatandaşların gözleri önünde yere yığıldı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEFERBER OLDU
Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.Y.S., ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 14 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.
OLAY ANI KAMERADA
Yaşanan korku dolu anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde çocuğun kabloya temas ettiği anda akıma kapılarak yere düştüğü anlar net şekilde görüldü.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Olayın ardından polis ekipleri bölgede inceleme başlatırken, kopan kablonun neden sarktığına ilişkin detayların araştırıldığı öğrenildi. Yetkililerin ihmal olup olmadığını tespit etmek için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.