İstanbul'da zincirleme felaket! 4 araç birbirine girdi: 6 yaralı

İddiaya göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Emirhan A. idaresindeki 34 EED 483 plakalı kamyonet, önünde ilerleyen Yusuf T. kontrolündeki 06 FT 8213 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Bunun üzerine çarpmanın etkisiyle savrulan 06 FT 8213 plakalı hafif ticari araç ise orta şeritte ilerleyen Yılmaz Ç. yönetimindeki 34 AGE 87 plakalı araca çarptı. Diğer yandan zincirleme şekilde devam eden kazada, 34 AGE 87 plakalı araç ise en sol şeritte seyreden Yaşar B. idaresindeki 34 TK 3355 plakalı otomobile çarptı.